12-летняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой получила первую музыкальную награду

Джиган и Оксана Самойлова поддерживают творчество дочки. Фото: соцсети Оксаны Самойловой

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана после второго выступления получила награду в номинации «Прорыв года».

Джиган построил карьеру рэпера. Теперь по его стопам пошла старшая дочка Ариелла. Она захотела петь на сцене. В этом году наследница артиста и его жены Оксаны Самойловой выпустила песню «К мечте». Накануне она уже во второй раз выступила на большой сцене. 

Юная исполнительница выбрала кожаный костюм для выступления. В этот вечер она также получила свою первую награду в номинации «Прорыв года». Родители наблюдали за ее триумфом  з зрительского зала и снимали ее на камеру. 

«Классно!» — заявил Джиган.  

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Самойлова отметила, что ее 12-летняя Ариела выглядела стильно. Родители готовы и дальше поддерживать свою наследницу. Напомним, что у пары есть еще трое детей: девятилетняя Лея, шестилетняя Майя и трехлетний Давид. Супруги обожают путешествовать. Они регулярно ездят с наследниками в разные уголки планеты. 

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