12-летняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой получила первую музыкальную награду

Джиган построил карьеру рэпера. Теперь по его стопам пошла старшая дочка Ариелла. Она захотела петь на сцене. В этом году наследница артиста и его жены Оксаны Самойловой выпустила песню «К мечте». Накануне она уже во второй раз выступила на большой сцене.

Юная исполнительница выбрала кожаный костюм для выступления. В этот вечер она также получила свою первую награду в номинации «Прорыв года». Родители наблюдали за ее триумфом з зрительского зала и снимали ее на камеру.