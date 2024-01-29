Юрий Лоза объяснил, почему Алла Пугачева не вернется на сцену: «Весь репертуар ее давным-давно разобран»

Алла Пугачева давно не выступает для зрителей. Фото: Global Look Press

Поэт-песенник Юрий Лоза заявил, что Примадонна уже не обладает прежними вокальными данными.

Юрий Лоза решил высказаться об Алле Пугачевой, которая больше года живет за границей. Он отметил, что певица всегда выделялась на фоне своих коллег. По словам поэта-песенника, у артистки всегда бурлила жизнь, поэтому в обществе то и дело обсуждали ее личную жизнь, скандалы и разводы. 

Он отметил, что для россиян это важнее, чем новые песни, поэтому даже последние 15 лет о Примадонне продолжают говорить, хотя она уже не выпускает новые треки. По мнению Лозы, она может вернуться в Россию, но выступать уже не будет. 

«Если раньше для того, чтобы послушать песню "Так же, как все", нужно было пойти на ее концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна», – высказался артист.

Он добавил, что певица не заботилась о своем голосе, поэтому потеряла форму. Юрий Эдуардович пояснил, что она с молодости не выпускала сигареты из рук. По его словам Алла Борисовна жила в свое удовольствие, но не сохранила свои вокальные данные. 

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«Мирей Матье, которая старше Пугачевой, поет в той же тональности и в прекрасной форме», подчеркнул Лоза, пишет «АиФ».

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