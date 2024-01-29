Юрий Лоза объяснил, почему Алла Пугачева не вернется на сцену: «Весь репертуар ее давным-давно разобран»

Юрий Лоза решил высказаться об Алле Пугачевой, которая больше года живет за границей. Он отметил, что певица всегда выделялась на фоне своих коллег. По словам поэта-песенника, у артистки всегда бурлила жизнь, поэтому в обществе то и дело обсуждали ее личную жизнь, скандалы и разводы.

Он отметил, что для россиян это важнее, чем новые песни, поэтому даже последние 15 лет о Примадонне продолжают говорить, хотя она уже не выпускает новые треки. По мнению Лозы, она может вернуться в Россию, но выступать уже не будет.