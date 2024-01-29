Юрий Лоза объяснил, почему Алла Пугачева не вернется на сцену: «Весь репертуар ее давным-давно разобран»

Юрий Лоза решил высказаться об Алле Пугачевой, которая больше года живет за границей. Он отметил, что певица всегда выделялась на фоне своих коллег. По словам поэта-песенника, у артистки всегда бурлила жизнь, поэтому в обществе то и дело обсуждали ее личную жизнь, скандалы и разводы.
Он отметил, что для россиян это важнее, чем новые песни, поэтому даже последние 15 лет о Примадонне продолжают говорить, хотя она уже не выпускает новые треки. По мнению Лозы, она может вернуться в Россию, но выступать уже не будет.
«Если раньше для того, чтобы послушать песню "Так же, как все", нужно было пойти на ее концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна», – высказался артист.
Он добавил, что певица не заботилась о своем голосе, поэтому потеряла форму. Юрий Эдуардович пояснил, что она с молодости не выпускала сигареты из рук. По его словам Алла Борисовна жила в свое удовольствие, но не сохранила свои вокальные данные.
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«Мирей Матье, которая старше Пугачевой, поет в той же тональности и в прекрасной форме», подчеркнул Лоза, пишет «АиФ».