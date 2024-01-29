Актер Деревянко рассказал о новой возлюбленной: «Все добиться ее не мог»

После развода Павел Деревянко смог сохранить хорошие отношения с бывшей женой Дарьей Мясищевой. У них растут две дочки. А не так давно актер перестал скрывать, что у него появилась новая возлюбленная. Теперь он строит отношения с Зоей Фуць. Его избраннице 33 года.
Она шьет одежду, а также воспитывает двоих сыновей. Оказалось, что познакомились они еще три года назад. На шоу «Кстати» артист впервые рассказал о своей пассии. Примечательно, что долгое время о не мог добиться ее расположения.
«Встречаться вот только начали, все добиться ее не мог», — поведал Павел.
Также он рассказал, что Зоя теперь часто с ним ездит на съемки. Она обладает точеной фигурой и регулярно получает комплименты. Девушка хвастает роскошной фигурой и получает сотни комплиментов.
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Добавим, что впервые они вдвоем вышли в свет еще в 2021 году. Они посетили день рождения своего нового знакомого. А уже в этом году пара стала публиковаь совместные фото в соцсетях.