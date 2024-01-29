Актер Деревянко рассказал о новой возлюбленной: «Все добиться ее не мог»

После развода Павел Деревянко смог сохранить хорошие отношения с бывшей женой Дарьей Мясищевой. У них растут две дочки. А не так давно актер перестал скрывать, что у него появилась новая возлюбленная. Теперь он строит отношения с Зоей Фуць. Его избраннице 33 года.

Она шьет одежду, а также воспитывает двоих сыновей. Оказалось, что познакомились они еще три года назад. На шоу «Кстати» артист впервые рассказал о своей пассии. Примечательно, что долгое время о не мог добиться ее расположения.