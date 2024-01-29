Экс-солистка Hi-Fi о концертах в 2000-х: «В нас просто кидали стопки долларов»

Бывшая солистка поп-группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассказала, как в 2000-х годах проходили закрытые вечеринки с ее участием. Деньги, по ее словам, лились отовсюду. Пачки с долларами просто кидали в них.

«Выступаешь, и в тебя просто кидают деньги, стопки долларов. Между нами ходит директор и собирает», — сообщила она в шоу «Звезды сошлись».

Терешина также рассказала, как однажды олигарх пригласил ее в свой дом на выступление. Татьяна приехала в сопровождении мужа, но бизнесмен попросил его выйти.

Супруг отказался покидать помещение, тогда при нем олигарх вытащил шикарное кольцо и подарил его ей.

Что было дальше — история умалчивает.

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