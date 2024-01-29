Экс-солистка Hi-Fi о концертах в 2000-х: «В нас просто кидали стопки долларов»

Бывшая солистка поп-группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассказала, как в 2000-х годах проходили закрытые вечеринки с ее участием. Деньги, по ее словам, лились отовсюду. Пачки с долларами просто кидали в них.
«Выступаешь, и в тебя просто кидают деньги, стопки долларов. Между нами ходит директор и собирает», — сообщила она в шоу «Звезды сошлись».
Терешина также рассказала, как однажды олигарх пригласил ее в свой дом на выступление. Татьяна приехала в сопровождении мужа, но бизнесмен попросил его выйти.
Супруг отказался покидать помещение, тогда при нем олигарх вытащил шикарное кольцо и подарил его ей.
Что было дальше — история умалчивает.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».