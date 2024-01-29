Александр Цекало начал избавляться от недвижимости в России

Переехавший в Соединенные Штаты Александр Цекало решил распродать всю свою недвижимость в России. Журналисты утверждают, что продюсеру удалось избавиться от рублевскогоо особняка за 430 миллионов рублей.

Находился дом в элитном поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. По соседству3 с ним проживают Масляков-старший, Маша Распутина и другие звезды.

Внутри все на высшем уровне: 10 спален, гараж, 20-метровый бассейн, сауна и отдельный рабочий кабинет артиста.

Кто купил дорогостоящий дом - неизвестно. Но сам Цекало в Россию на сделку не приезжал, продажу вел его представитель по доверенности.

Поговаривают, что Александр отказывается появляться в Москве даже за большие деньги. А жаль, поклонников у него тут было много.

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