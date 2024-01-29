Власти Финляндии забрали квартиру у Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за притеснения русских

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна рассказала, что у нее больше нет квартиры в Финляндии, так как девушка не может оплатить коммунальные услуги.

То есть сейчас там нельзя прийти в банк и оплатить долг. Так как человек - русский, ему откажут. И потребуют предоставить доверенное лицо.

На данный момент семья должна 100 тысяч рублей.

«Платить очень стало сложно всем русским, владеющим квартирами в Финляндии», - рассказала Шукшина в программе «Звезды сошлись».

Банк в итоге забрал квартиру, на данный момент квадратные метры переписаны на Лидию Федосееву-Шукшину. Любые переговоры в данном случае - бессмысленны.

Скорее всего, в ближайшее время недвижимость выставят на аукцион и продадут.

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