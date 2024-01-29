Умерла бывшая жена Иосифа Кобзона

В понедельник, 29 января, стало известно, что в американском городе Сан-Франциско скончалась первая жена артиста Иосифа Кобзона Вероника Круглова. В феврале ей должно было исполниться 84 года.

«Она была прелестной, очень искренней, теплой и душевной. Мы дружили последние лет 30… Светлая память!» — сообщил певец Олег Фриш.

Кобзон и Круглова расстались не самым наилучшим образом. В кулуарах поговаривали, что Вероника сделала аборт от артиста и едва не умерла от осложнений и потери крови.

После этого они расстались, а Круглова, судя по всему, не смогла ему простить эту историю. В многочисленных интервью женщина нелестно отзывалась о бывшем муже.

В последнее время он болела. Чем конкретно - не сообщается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».