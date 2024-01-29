СМИ: фигуристка Александра Трусова встречается с Макаром Игнатовым

Сердце 19-летней вице-чемпионки Олимпийских игр – 2022 Александры Трусовой недолго было свободно после расставания с Марком Кондратюком прошлой осенью. Как сообщает сайт «Спорт-экспресс», фигуристка уже встречается с одиночником Макаром Игнатовым. Причем их роман начался перед Новым годом.

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Издание разместило кадры с чемпионата Санкт-Петербурга, на которых 23-летний спортсмен поцеловал девушку прямо на глазах у всех. Приход Трусовой на турнир стал настоящим сюрпризом, а когда увидели, ради кого она появилась на трибунах, то парочку тут же засняли и выложили в Сеть.

Игнатова называют одним из лучших фигуристов России. Он на хорошем счету и у заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, которая не раз лестно отзывалась о парне.