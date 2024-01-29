Гитарист Левшин – про словившую звездную болезнь Пугачеву: «Вылила на меня ушат»

Для кого-то слава и деньги в шоу-бизнесе не являются испытанием, и они легко проходят проверку «медными трубами». Но иным это все буквально затуманивает разум, они меняются на глазах, причем, не в лучшую сторону, прогрессирует звездная болезнь. Именно так было с Аллой Пугачевой, поведал гитарист Александр Левшин.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Слава поменяла характер Пугачевой. И Алла стала по-другому относиться к окружающим и коллегами, с которыми начинала. Он долго выходил с ней на одну сцену и отследил неприятную трансформацию.

«Любовь – она как скала свалилась на нее. Это деньги, это пафос. Совсем другая какая-то жизнь, другой образ. Она перестала с нами ездить в автобусе, она стала ездить на лимузинах. У нее появился райдер, у нее появились охранники», - рассказал в шоу «ЧП. Расследование» на НТВ музыкант.

Он припомнил ситуацию, в которой оказался виноватым без вины – Пугачевой показалось, что это он рассказывал длинный анекдот, который та случайно услышала. И чуть ли не накинулась на него.

«Пугачева поняла, что пора зацепиться. Она открыла дверь и вылила на меня ушат: "Негодяй, как ты можешь себя так вести рядом со мной!» - поведал Левшин.

А когда рассталась с Владимиром Кузьминым, то так обиделась на него, что потребовала вернуть машину, которую ранее ему даровала. Они так повздорили, что Кузьмин принес ей деньги за авто, чтобы выкупить. Но та передумала. И артист просто спустил от злости купюры в унитаз.