Певец Данко сыграл долгожданную свадьбу с гражданской женой

54-летний певец Данко, настоящее имя которого Александр Фадеев, узаконил отношения со своей избранницей, диджеем Марией Силуяновой. Они жили в гражданском браке 6 лет, и в последние выходные января сыграли камерную свадьбу. Кадрами с торжества новоиспеченные молодожены поделились в соцсетях.

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К слову, Мария давно ждала предложения и этого счастливого дня, о чем рассказывал сам Данко. Певец тянул со свадьбой, поскольку средств на празднество не хватало.

Для исполнителя хита «Твой малыш» брак с Силуяновой стал вторым. Первый раз под венец он повел Татьяну Воробьеву, это был 1999 год. Через три года они развелись. Затем сожительствовал с Натальей Устюменко, которая дважды сделала его отцом – родились дочки София и Агата, и в 2017 году пара рассталась.