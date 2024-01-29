Катя Гордон поддержала Леру Кудрявцеву после скандала со стаканом воды: «Сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории»

Телеведущая Лера Кудрявцева отбивается от хейтеров за свой поступок на шоу у Андрея Малахова. Звезда гневно облила водой мать, бросившую младенцем своего сына. На защиту вспылившей блондинки встала ее подруга Екатерина Гордон. Она уверена, что так сделал бы любой неравнодушный человек.

«Сразу сообщу морализаторам, что в программе «Привет, Андрей!» Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно», - отметилась в комментариях у подруги в блоге.

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Добавим, что программа «Привет, Андрей!» была посвящена Году семьи в России, и на шоу должна была состояться первая встреча юноши с биологической матерью, которая его родила в общественном туалете и бросила там же. Он был усыновлен, но хотел отыскать ту, которая ему подарила жизнь. Кудрявцева, выплеснувшая стакан воды в женщину, позднее объяснила, что у нее «упало забрало». Гордон поддержала подружку: «Ничего, кроме презрения к матерям, оставляющих своих детей, я не испытываю».