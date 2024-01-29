Блогер Степанова позвала изгнанного из Эмиратов Моргенштерна* жить к себе в Мексику

Эпатажный психолог, блогер Вероника Степанова готова приютить у себя оставшегося без крыши над головой Алишера Моргенштерна*. Сама она последние годы пребывает в Мексике, а скандальный рэпер на днях был изгнал из Арабских Эмиратов – ему запретили въезд в Дубай за систематические нарушения местных порядков и законов.

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Степанова провела экскурсию по третьему этажу своей виллы в Мексике, куда собирается селить рэпера. Это комната с выходом на террасу, откуда открывается роскошный вид на Мехико. Там есть все для жизни – кухня, телевизор, камин и даже вертолетная площадка. Только нет кровати, и Степанова предлагает поставить палатку Моргенштерну*. И даже работой обеспечит.

«Алишерка, смотри, весь третий этаж в твоем распоряжении», - заявила Степанова. И про работу заговорила: «Заменишь мне моего садовника, я своего уволю, а тебя возьму».

Сам рэпер после происшествия заявил, что стал бомжом, и теперь якобы собирается лететь в США, хотя никогда, мол, туда не стремился. Теперь пользователи в Сети гадают, примет ли он предложение Степановой,

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента