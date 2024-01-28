Беременная Алиана Устиненко из «Дома-2» обратилась к девятимесячной дочери: «На подходе твоя сестра или брат»

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко на днях отметила маленький день рождения грудной дочери Микаэллы. Молодая мама поздравила малышку с тем, что ей исполнилось девять месяцев.
В микроблоге Алиана Устиненко рассказала, что дочка каждый меняется и растет очень активной девочкой. У Микаэллы уже шесть зубов. Она хорошо кушает, крепко спит, а во время бодрствования ведет себя активно - падает с кровати, набивает шишки, словом, постоянно требует внимания мамы.
Алиана Устиненко, которая находится на внушительном сроке беременности, призналась, что ей тяжело.
Дочь Алианы Устиненко Микаэлла. Фото: соцсети Алианы Устиненко
«Нелегко, конечно, ведь на подходе твоя сестра или брат. И мне ночью так хочется спать, да и не только ночью», - призналась Алиана Устиненко.
Напомним, Алиана вновь станет мамой весной. Малыш станет третьим ребенком Алианы, у которой уже есть сын Роберт и дочка Микаэлла.