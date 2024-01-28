Театр Сатиры в Москве могут закрыть на неопределенный срок из-за пожара

Печальны и даже трагичны последствия пожара, который разразился в воскресенье, 28 января, в Театре Сатиры в Москве. Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный огнем.

Уже стало понятно, что Театр Сатиры на какое-то время будет закрыт. По словам людей, знакомых с ситуацией, почти половина зрительного зала была залита водой при тушении.

«Вода с колосников льется до сих пор. А это значит, что световое, звуковое оборудование, все электрические подводки - все погибло, причем безвозвратно», - рассказал источник журналистам на условиях анонимности.

Нанесенный ущерб еще не подсчитан, но уже очевидно, что он будет огромный. На восстановление театра после пожара уйдет несколько месяцев, а финансовые расходы будут исчисляться миллионами рублей.

По материалам MK.RU

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