Саша Артемова публично поблагодарила нового избранника: «Нет полноценной женщины без мужчины»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова уже почти год счастлива с новым избранником. Некоторое время назад Саша Артемова познакомилась с молодым человеком на вечеринке у своей подруги Нелли Ермолаевой.

С тех пор пара неразлучна. Возлюбленного Саши Артемовой зовут Николай Субачев, он руководит дирекцией Федерации бокса России в Центральном федеральном округе и имеет свой юридический бизнес.

Саша уже познакомила с возлюбленным свою дочку от Жени Кузина. Она признается, что благодарна избраннику за любовь и заботу. Рядом с избранником Саша Артемова просто лучится счастьем. Поклонники очень рады за Александру, которая встретила настоящую любовь.