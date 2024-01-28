Саша Артемова публично поблагодарила нового избранника: «Нет полноценной женщины без мужчины»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова уже почти год счастлива с новым избранником. Некоторое время назад Саша Артемова познакомилась с молодым человеком на вечеринке у своей подруги Нелли Ермолаевой.
С тех пор пара неразлучна. Возлюбленного Саши Артемовой зовут Николай Субачев, он руководит дирекцией Федерации бокса России в Центральном федеральном округе и имеет свой юридический бизнес.
Саша уже познакомила с возлюбленным свою дочку от Жени Кузина. Она признается, что благодарна избраннику за любовь и заботу. Рядом с избранником Саша Артемова просто лучится счастьем. Поклонники очень рады за Александру, которая встретила настоящую любовь.
Саша Артемова с дочкой и возлюбленным. Фото: соцсети Саши Артемовой
«Спасибо тебе, любимый, что столько доброты, заботы и любви делаешь для нас. И нет все-таки полноценной женщины без мужчины и нет полноценного мужчины без женщины», - написала Саша Артемова в микроблоге.
Стоит отметить, что бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова довольно долго и терпеливо ждала, когда же в ее жизни появится достойный мужчина. Напомним, с мужем Евгением Кузиным она рассталась больше трех лет назад.
Ранее избранник Артемовой был женат, у него две дочери.