Волочкова заплатит по решению суда 40 тысяч рублей за то, что сходила в туалет под елкой

Стало известно, что балерина Анастасия Волочкова должна будет заплатить еще 40 тысяч рублей по решению суда. Все из-за своего печально знаменитого проступка, когда она сходила в туалет под елочкой на глазах у своих соседей, да к тому же разгуливала обнаженной по своему участку.

Собственно, за обе эти дерзости Анастасия Волочкова уже заплатила. Суд некоторое время взыскал с балерины за непристойное поведение 360 тысяч рублей по иску, поданному соседкой балерины.

Теперь же истица потребовала еще 50 тысяч рублей с Волочковой через суд - в качестве компенсации затрат на адвоката. Суд постановил взыскать 40 тысяч.

По материалам телеграм-канала Mash

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