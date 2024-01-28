Наталья Фриске с маленькой дочкой и отцом отправилась в круиз по Персидскому заливу

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья вместе с дочкой Луной и отцом Владимиром Фриске в эти дни путешествует на круизном лайнере по Персидскому заливу.
В микроблоге Наталья Фриске рассказала, что в восторге от огромного многопалубного корабля, на котором путешествует с дочкой и отцом.
«У нас очень классный лайнер итальянский, с итальянской кухней. Очень вкусная еда, интересные экскурсии. Я в дичайшем восторге от этого круиза», - поделилась Наталья Фриске.
Наталья Фриске рассказала, что в восторге от круиза и ее маленькая дочка Луна. Девочке очень нравится еда на лайнере, а еще Луна побывала на своей первой дискотеке.
Наталья Фриске с маленькой дочкой Луной. Фото: соцсети
Напомним, дочка Натальи Фриске Луна родилась в апреле 2022 года. Малышке весной исполнится два года.