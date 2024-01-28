Ирина Млодик сводила дочерей от Эммануила Виторгана в театр кукол: «Как это важно с детства»

Ирина Млодик и Эммануил Виторган с ранних лет приобщают маленьких дочерей к прекрасному. Малышки Этель и Клара вместе с мамой и папой часто посещают театры.

В эти выходные состоялся очередной семейный культпоход. В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком с Этель и Кларой, сообщив, что вместе с дочками посетила Театр кукол Сергея Образцова.