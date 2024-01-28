Ирина Млодик сводила дочерей от Эммануила Виторгана в театр кукол: «Как это важно с детства»

Ирина Млодик и Эммануил Виторган с ранних лет приобщают маленьких дочерей к прекрасному. Малышки Этель и Клара вместе с мамой и папой часто посещают театры.
В эти выходные состоялся очередной семейный культпоход. В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком с Этель и Кларой, сообщив, что вместе с дочками посетила Театр кукол Сергея Образцова.
«С доченьками в театре Образцова… А вы часто ходите с детьми в театр?! Как это важно, с детства…» - подписала кадр Ирина Млодик.
Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой. Фото: соцсети Ирины Млодик
Напомним, старшей дочери Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Этель в феврале исполнится уже шесть лет, а младшей, Кларе летом будет пять.
Обе малышки появились на свет благодаря суррогатным мамам.