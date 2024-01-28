Кудрявцева о своем поступке со стаканом на шоу Малахова: «Я не могу по-другому, как чувствую, так и живу»

Свидетелями эмоционального жеста телеведущей Леры Кудрявцевой стали поклонники шоу Андрея Малахова. На этот раз в студии встретились мать и сын, которого она бросила младенцем. Мальчика, страдавшего ДЦП, воспитали приемные родители, а теперь он решил увидеться с родившей его женщиной.

Увидев, что дама совершенно не раскаялась в своем поступке и постоянно ищет себе оправданий, Лера Кудрявцева плеснула ей в лицо воду из стакана.

Позже теледива объяснила свой жест охватившими ее эмоциями.

«Какой же у меня дурацкий характер! Поэтому и поступки эмоциональные и дебильные. Но я не могу по-другому. Как чувствую, так и живу…» - написала Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале.

Кудрявцева добавила, что после программы тот самый мальчик пришел к ней в гримерку. Увидев его еще раз, Лера расплакалась. А позже ей написала приемная сестра паренька. Она рассказала, что родная мать пыталась убить мальчика, когда тот был совсем крохой.

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