Май Абрикосов высказался об Ольге Бузовой: «Она что ли рейтинги делала «Дому-2»? Ну, правда»

Бывшему участнику «Дома-2» Маю Абрикосову явно не дает покоя слава Ольги Бузовой. Экс-участник проекта долго держал паузу и довольно продолжительное время не высказывался о телеведущей.

Раздражителем стал день рождения Ольги Бузовой. Май Абрикосов своеобразно поздравил теледиву, высказав свое недовольство тем, что Ольга считает себя самой популярной героиней «Дома-2».