Май Абрикосов высказался об Ольге Бузовой: «Она что ли рейтинги делала «Дому-2»? Ну, правда»

Бывшему участнику «Дома-2» Маю Абрикосову явно не дает покоя слава Ольги Бузовой. Экс-участник проекта долго держал паузу и довольно продолжительное время не высказывался о телеведущей.
Раздражителем стал день рождения Ольги Бузовой. Май Абрикосов своеобразно поздравил теледиву, высказав свое недовольство тем, что Ольга считает себя самой популярной героиней «Дома-2».
«Она что ли рейтинги делала «Дому-2»? Ну, правда. Дольше всех там сидела, высидела место ведущей — не мытьем, так катаньем», - написал Май Абрикосов в своих соцсетях.
Май Абрикосов со своим котом. Фото: соцсети Мая Абрикосова
Май Абрикосов заявил, что и он много сделал для проекта и его популярности. Он назвал еще несколько фамилий бывших участников «Дома-2», которые, по его мнению, постарались для реалити-шоу, и чьи истории заслуживают внимания. Это - Дарья и Сергей Пынзари, Ольга и Илья Гажиенко, Андрей Чуев, Саша Гобозов.
«С чего бы проектная история Ольги Бузовой самая выдающаяся? Повстречалась с Третьяковым на проекте, а замуж метила за женатого футболиста из сборной России», - добавил Май Абрикосов.