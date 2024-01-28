59-летний Кай Метов готов стать отцом в четвертый раз: «Я очень люблю детей. Чем больше, тем лучше»

Певец Кай Метов в минувшую субботу, 27 января, стал гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ. Музыкант сделал признание Лере Кудрявцевой, заявив, что готов в свои 59 лет еще раз познать радость отцовства.

«Я очень люблю детей. Чем больше, тем лучше», - признался Кай Метов в эфире НТВ.

И это не просто слова. Уже восемь лет Кай Метов счастлив со своей избранницей, 29-летней моделью из Саратовской области Анастасией Рожковой. Метов сделал Анастасии предложение, но пока пара не нашла время для похода в ЗАГС.

Не исключено, что влюбленные сделают это, когда поймут, что готовы обзавестись потомством.

Напомним, у Кая Метова трое взрослых детей - две дочери, Кристина и Анастасия. и сын Рик. В 2017-м году Кай Метов стал дедушкой. На свет появилась его внучка Кана-Мария.

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