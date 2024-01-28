Ирина Пинчук из «Дома-2» о том, как быстро растут ее сыновья: «Вроде только родила»

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян - родители двух очаровательных черноглазых мальчиков. Старшему сыну пары, Давиду, недавно исполнилось два с половиной года. Младшему наследнику, Алану, первого февраля будет два месяца. Малыш появился на свет в первый день зимы
В микроблоге Ирина Пинчук и Арай Чобанян часто показывают фото и видео с участием сыновей. Так, Ира Пинчук накануне вечером запечатлела, как купает малышей перед сном. Сначала ванну принимает Алан, потом - его старший брат.
Младший сын Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Фото: соцсети Ирины Пинчук
Ира Пинчук призналась, что временами удивляется тому, что она мама двух мальчиков. Она до сих пор не может поверить в свое счастье и в такие перемены в жизни.
Ирина Пинчук со старшим сыном Давидом. Фото: соцсети Ирины Пинчук
«Время так быстро летит. Вроде только родила, а Давидику уже 2,5 года, и у меня двое детей», - написала в микроблоге Ирина Пинчук.