Ирина Пинчук из «Дома-2» о том, как быстро растут ее сыновья: «Вроде только родила»

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян - родители двух очаровательных черноглазых мальчиков. Старшему сыну пары, Давиду, недавно исполнилось два с половиной года. Младшему наследнику, Алану, первого февраля будет два месяца. Малыш появился на свет в первый день зимы

В микроблоге Ирина Пинчук и Арай Чобанян часто показывают фото и видео с участием сыновей. Так, Ира Пинчук накануне вечером запечатлела, как купает малышей перед сном. Сначала ванну принимает Алан, потом - его старший брат.