Анастасия Волочкова помолилась в храме перед своим шоу «Одержимость»

В это воскресенье, 28 января, в Москве состоится новое шоу балерина Анастасии Волочковой под названием «Одержимость». Перед тем, как выйти на сцену, Анастасия Волочкова решила помолиться в храме.

По пути на шоу балерина заехала в свою любимую Никольскую церковь, которой уже три с половиной века.

В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимками, которые сделаны на фоне и внутри храма.

«По традиции я всегда захожу в любимый Никольский храм. Ему 340 лет. Как правило, во всех его пределах безлюдно и тихо, и можно помолиться в уединении. Так и получилось сейчас», - написала Анастасия Волочкова.

В Сети на жест Анастасии Волочковой отреагировали с долей скепсиса. Подписчики не понимают, как можно появляться в храме, делая шоу с таким названием.

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