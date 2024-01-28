Филипп Киркоров надеется, что его бойкот на телевидении скоро закончится

Поп-певец Филипп Киркоров в начале этого года уехал в США, где у него есть собственная вилла. В Америку Филипп Киркоров отправился после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой и последовавшими за ней отменами его выступлений на телевидении.

Обычно очень открытый Филипп Киркоров, обожающий рассказывать и показывать в микроблоге, как он проводит время, на этот раз отказался от общения с поклонниками в соцсети. Во время этой поездки в США Филипп Киркоров вел себя тихо, то есть, не вел соцсети.

Между тем, инсайдеры заявили, что Филипп Киркоров сейчас уже, скорее всего, находится в России, куда вернулся тайно. Поп-король полон надежд, что его бойкот на ТВ закончится, и он вернется на экраны.

Пока в планы Филиппа Киркорова входит посещение светских мероприятий в Москве. Задача поп-короля на сегодня - сделать так, чтобы поклонники его не забыли.

По материалам MK.RU

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».