Дарья Мороз объяснила, почему коротко стрижется: «Богомолов виноват!»

«Богомолов виноват! Это правда, потому что Костя снимал одну картину, которая так и не вышла «Настя». И мы там с Сашкой Посорокиным играли. И Костя хотел, чтобы мы там сыграли с Сашей Ребенок парочку бандосок, а я была не бандоска на тот момент. Он на меня посмотрел и сказал: "Я знаю, что надо делать". Он отвел меня к мастеру. Меня коротко подстригли, покрасили в белый цвет.

Я отращивала, конечно. У меня был то такой вариан, то такой вариант. Я попробовала год назад отрастить подлиннее. В 4 сезоне «Содержанок» у меня такая графичная очнь стрижка. Но потом я психанула и сказала: "Все! Отрезаю!" С коротких сложно волосы отрастить», – рассказала Дарья.