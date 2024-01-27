Дарья Мороз объяснила, почему коротко стрижется: «Богомолов виноват!»

Дарья Мороз отметила, что отрастить волосы после короткой стрижки сложно. Фото: Global Look Press

Актриса Дарья Мороз дала понять, что еще долго собирается носить стрижку «под мальчика».

Дарья Мороз уже несколько лет носит очень короткую стрижку. Также раньше она была брюнеткой, а теперь красится в блондинку. Актриса в беседе со Светланой Бонжарчук объяснила, почему выбрала такую необычную прическу. 

Она не стала утаивать, что в ее имидже виноват бывший муж Константин Богомолов. Артистка не раз с ним работала в кино и театре. 

«Богомолов виноват! Это правда, потому что Костя снимал одну картину, которая так и не вышла «Настя». И мы там с Сашкой Посорокиным играли. И Костя хотел, чтобы мы там сыграли с Сашей Ребенок парочку бандосок, а я была не бандоска на тот момент. Он на меня посмотрел и сказал: "Я знаю, что надо делать". Он отвел меня к мастеру. Меня коротко подстригли, покрасили в белый цвет. 

Я отращивала, конечно. У меня был то такой вариан, то такой вариант. Я попробовала год назад отрастить подлиннее. В 4 сезоне «Содержанок» у меня такая графичная очнь стрижка. Но потом я психанула и сказала: "Все! Отрезаю!" С коротких сложно волосы отрастить», – рассказала Дарья. 

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Она также не стала утаивать, что такая прическа может стать помехой для ролей. Актриса пояснила, что более простые роли отварились, так как короткая стрижка создает определенный имидж. 

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