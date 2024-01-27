«Паша сияет рядом с вами»: в Сети восхитились страстным танцем Прилучного с молодой женой Брутян

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Долгое время он был в браке с Агатой Муцениеце, которая родила ему дочку Мию и сына Тимофея. Но в 2020 году они развелись. Спустя два года звезда сериала «Мажор» неожиданно женился на коллеге Зепюр Брутян.

Позже он признался, что они отправились в ЗАГС вскоре после первого свидания. Пара стала вместе работать и путешествовать. А потом у них родился сын Микаэль. Несмотря на свою занятость, артист старается регулярно помогать молодой жене с малышом.