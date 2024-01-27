«Паша сияет рядом с вами»: в Сети восхитились страстным танцем Прилучного с молодой женой Брутян

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Долгое время он был в браке с Агатой Муцениеце, которая родила ему дочку Мию и сына Тимофея. Но в 2020 году они развелись. Спустя два года звезда сериала «Мажор» неожиданно женился на коллеге Зепюр Брутян.
Позже он признался, что они отправились в ЗАГС вскоре после первого свидания. Пара стала вместе работать и путешествовать. А потом у них родился сын Микаэль. Несмотря на свою занятость, артист старается регулярно помогать молодой жене с малышом.
На этот раз Прилучный пошел на шаг, на который решаются не все мужчины. Он отправился на урок парных танцев с женой. Брутян выучила с ним небольшую хореографию. Они сняли результат на видео. Актриса на каблуках и в лосинах крутилась в руках возлюбленного.
Они попытались исполнить танго. Павел выглядел сосредоточенным. Он иногда смотрел на ноги, чтобы не перепутать шаги. При этом у него получалось вести свою партнершу.
«Танцевальная связка за 15 минут. Наше первое занятие. Не судите строго. Стоит ли продолжать?» – написала Брутян.
Поклонники бурно отреагировали на кадры. Многие были удивлены, что супруги так быстро выучили танец. Другие заметили, что ради жены Прилучный многое делает, а вот для Муцениеце на такие шаги он не шел.
«Как же красиво! Талантливый человек талантлив во всем! Глаз не оторвать», – призналась сестра Зепюр Рипси.
«Паша сияет рядом с вам», – заметила 24689990runbvff.
«Божечки! Как красиво! Идеальные», – заверила irenefox28.
«Очень красивая и гармоничная пара! Идите по жизни дальше так же красиво!» – написала ranopsydoc.
«Вообщем Зепюр своим ростом и фигурой реально может стать супер танцовщицей. Прекрасная пара», – поделилась мнением luci_elya_.
К слову, Брутян часто кружит в руках маленького сына. Она также поет для него. Недавно актриса засняла Микаэля, который с папой смотрел фильм. Он звонко смеялся, когда перед ним щелкали пальцами. Зепюр умились и призналась, что малыш очень быстро растет.
Через три месяца ему исполнится один год. В гости к ним также приезжают дети Прилучного от первого брака. Недавно Мия и Тимофей с ними отдыхали в Дубае. Тогда супруги станцевали с ними на память в разных местах на курорте. Но теперь Брутян захотела получить более профессиональный опыт в хореографии.
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Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети Павла Прилучного
Отметим, что Павел расстался с первой женой на тревожной ноте. Она ушла из дома с наследниками, когда актер злоупотребил алкоголем. Позже они стали общаться, но только ради детей. А с появлением Зепюр он свел к минимуму общение с бывшей женой. Она даже подала в суд, чтобы увеличить алименты, так как мирно договориться они не смогли.
При этом в соцсетях звезда сериала «Закрытая школа» часто показывает, как дарит новой возлюбленной цветы, осыпает ее комплиментами. Прилучный признавался, что Брутян делает его лучше. Многие поклонники с ним согласны.