40-летняя актриса Дарья Мороз заявила, что ее сердце занято

Дарья Мороз заговорила о личной жизни. Фото: Global Look Press

Дарья Мороз впервые открыто призналась, что у нее есть возлюбленный.

Дарья Мороз уже почти шесть лет состоит в разводе с Константином Богомоловым, который был ее вторым мужем. Если после первого брака она почти сразу сыграла свадьбу, то теперь актриса не торопилась строить отношения. 

В беседе со Светланой Бондарчук она рассказала про многочисленные роли, свою работу и отношения с Богомоловым, которые теперь остаются дружескими. Они растят дочку Анну, которой 13 лет. Но Бондарчук решила спросить у гостью, свободно ли ее сердце. 

«У нормальной женщины может быть свободное сердце?» – заявила Дарья. 

«Никогда», – отметила Светлана. 

«Вот и все. Это нормальное состояние души. Мне кажется, что оно прекрасно», – лаконично заключила актриса. 

Она не стала ничего говорить о своей второй половинке. Однако звезда сериала «Содержанки» поговорила о влюбленности. Бондарчук уточнила, насколько она влюбчивая.

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«Ну как влюбчивая? Это же флирт, влюбленность и любовь - разное. Эта манера общения, обмен энергией флиртовый – это мне по кайфу. Ничего не значит, кроме обмена энергией. А так, чтобы что-то серьезно, то нет», – пояснила 40-летняя Мороз в передаче «Света вокруг света».

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