40-летняя актриса Дарья Мороз заявила, что ее сердце занято

Дарья Мороз уже почти шесть лет состоит в разводе с Константином Богомоловым, который был ее вторым мужем. Если после первого брака она почти сразу сыграла свадьбу, то теперь актриса не торопилась строить отношения.

В беседе со Светланой Бондарчук она рассказала про многочисленные роли, свою работу и отношения с Богомоловым, которые теперь остаются дружескими. Они растят дочку Анну, которой 13 лет. Но Бондарчук решила спросить у гостью, свободно ли ее сердце.