Иван Янковский высказался о постоянных сравнениях с отцом и дедушкой: «Я живу в этом очень много лет»

Иван Янковский накануне посетил премию «Золотой орел». Он получил одну из наград за свою роль в сериале «Фишер». Его в этот момент поддерживала жена Диана Пожарская. На следующий день актер решил написать пост, в котором отметил, что награды не делают его лучше, но дают понимание того, его работу замечают.
Он также ответил на постоянные сравнения с отцом Филиппом Янковским и дедушкой Олегом Янковским. Звезда сериала «Слово пацана» подчеркнул, что знает про слухи, которые о нем ходят.
«Так вышло, что если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и так далее и тому подобие, на тебя часто смотрят с каким то внутренним ощущением того, что все то, что хорошее с тобою происходит то это непременно благодаря твоим предкам. Это блат.
Дед великий, внук дерево. Отец прекрасен, сын никакущий и бла-бла-бла. Поверьте я живу в этом очень много лет и безусловно до меня доходят эти мысли и мнения», – высказался Иван.
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Также он решился поделиться сокровенным. Актер рассказал, что дедушка перед смертью улыбнулся фирменно улыбкой. Он уверен, что так знаменитый родственник пытался до него донести, что он должен быть лучше его, а также постараться сделать то, что он сам не успел. Янковский добавил, что семья для него главное.