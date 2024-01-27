Иван Янковский высказался о постоянных сравнениях с отцом и дедушкой: «Я живу в этом очень много лет»

Иван Янковский накануне посетил премию «Золотой орел». Он получил одну из наград за свою роль в сериале «Фишер». Его в этот момент поддерживала жена Диана Пожарская. На следующий день актер решил написать пост, в котором отметил, что награды не делают его лучше, но дают понимание того, его работу замечают.

Он также ответил на постоянные сравнения с отцом Филиппом Янковским и дедушкой Олегом Янковским. Звезда сериала «Слово пацана» подчеркнул, что знает про слухи, которые о нем ходят.