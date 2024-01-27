Актриса Мороз призналась, что Богомолов помогает ей воспитывать 13-летнюю дочку: «Он папа-расслабуха»

«Костя достаточно много времени с ней проводит и часто забирает ее на выходные к себе, они куда-то ездят отдыхать. Она приезжают к нему. Они проводят время в театре или ужинают. Ну он папа-расслабуха. Она с ним чувствует себя расслабленней. Ну это нормально, когда мама отвечает за техническую часть вопроса, а папа за часть удовольствия от жизни.

Но сейчас, когда она уже подросток, ей 13, я в какие-то моменты стала не понимать, что мне сказать. Я звоню Косте и говорю: "Константин, ты знаешь, здесь такая ситуация. К тебе сейчас Аня приедет. Поговори с ней пожалуйста об этом. Мы договариваемся. Или он мне наоборот звонит. Мы всегда очень в коннекте по поводу Ани, по поводу ее воспитания, эмоционального состояния, внешнего вида.

Сейчас у нее эксперименты с покрасом волос. Я ей, например, говорю, что не надо в красный. Она звонит отцу и говорит: "А папа сказал, что мне пойдет". И я тут: "Константин, давайте поговорим"», – пояснила Мороз.