Актриса Мороз призналась, что Богомолов помогает ей воспитывать 13-летнюю дочку: «Он папа-расслабуха»

Дарья Мороз обычно редко рассказывает о своей жизни. Но на этот раз она сделала исключение. Актриса пришла в гости к Светлане Бондарчук. Она поделилась с ней нюансами своей работы. А также звезда сериала «Содержанки» отметила, что работала с Константином Богомоловым после развода.
По ее словам, это было классно и даже режиссер стал относиться к ней деликатнее. Также артистка отметила, что постоянно находится на связи с бывшим мужем, так как они обсуждают любой вопрос, связанны с их общей дочкой Анной, которой уже 13 лет.
«Костя достаточно много времени с ней проводит и часто забирает ее на выходные к себе, они куда-то ездят отдыхать. Она приезжают к нему. Они проводят время в театре или ужинают. Ну он папа-расслабуха. Она с ним чувствует себя расслабленней. Ну это нормально, когда мама отвечает за техническую часть вопроса, а папа за часть удовольствия от жизни.
Но сейчас, когда она уже подросток, ей 13, я в какие-то моменты стала не понимать, что мне сказать. Я звоню Косте и говорю: "Константин, ты знаешь, здесь такая ситуация. К тебе сейчас Аня приедет. Поговори с ней пожалуйста об этом. Мы договариваемся. Или он мне наоборот звонит. Мы всегда очень в коннекте по поводу Ани, по поводу ее воспитания, эмоционального состояния, внешнего вида.
Сейчас у нее эксперименты с покрасом волос. Я ей, например, говорю, что не надо в красный. Она звонит отцу и говорит: "А папа сказал, что мне пойдет". И я тут: "Константин, давайте поговорим"», – пояснила Мороз.
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Она также отметила, что наследница с ней многое обсуждает. Актриса уверена, что они с Богомоловым воспитывают дочку, как любящие родители. Дарья поделилась об этом в передаче «Света вокруг света». Она также подчеркнула, что с Анной говорит всегда по-взрослому.