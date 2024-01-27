Певица Анна Семенович впервые рассказала о новом возлюбленном: «Он у меня человек не публичный»

Анна Семенович построила успешную карьеру, а вот в личной жизни ей не везло. Но певица недавно провела отпуск на Мальдивах. Лишь покинув курорт она рассказала, что была не одна. Артистка впервые заговорила про своего бойфренда.

Она не стала показывать его фото, но выложила кадр, где на кровати рядом с ее кепкой лежит мужская бейсболка. Более того, бывшая солистка «Блестящих» решила рассказать немного о своем избраннике. Он оказался человеком, далеким от шоу-бизнеса.