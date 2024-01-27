Певица Анна Семенович впервые рассказала о новом возлюбленном: «Он у меня человек не публичный»

Анна Семенович построила успешную карьеру, а вот в личной жизни ей не везло. Но певица недавно провела отпуск на Мальдивах. Лишь покинув курорт она рассказала, что была не одна. Артистка впервые заговорила про своего бойфренда.
Она не стала показывать его фото, но выложила кадр, где на кровати рядом с ее кепкой лежит мужская бейсболка. Более того, бывшая солистка «Блестящих» решила рассказать немного о своем избраннике. Он оказался человеком, далеким от шоу-бизнеса.
«Не переживайте за меня, я отдыхаю со своим мужчиной! Он у меня человек не публичный и не хочет лезть на всеобщее усмотрение и обозрение! А я уважаю желание своего мужчины. Он не актер и не певец, и не имеет отношение к шоу-бизнесу. Поет только в караоке, особенно, когда выпьет», – пояснила Анна.
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Теперь поклонники гадают, кто мог покорить сердце певицы. Напомним, что в 43 года она не состоит в браке. У нее были серьезные романы, но до свадьбы дело так и не дошло. Но артистка признавалась, что мечтает стать мамой. Она даже заморозила свои яйцеклетки.
Анна Семенович рассказала о личной жизни. Фото: соцсети Анны Семенович