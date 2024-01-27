Актриса из сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова заявила, что ее дочь беременна: «Стану дважды бабушкой»

Екатерина Волкова решила поделиться радостной новостью. Актриса из сериала «Скорая помощь» пришла на церемонию вручения премии «Золотой орел». Там она объявила, что скоро в ее семье произойдет пополнение. Старшая дочка артистки Валерия беременна.

У нее уже растет сын Тимофей, которому в феврале исполнится два года. И уже в скором времени у него появится братик или сестренка. Волкова призналась, что роды должны случится весной, когда она будет отмечать 50-летний юбилей.