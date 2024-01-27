Актриса из сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова заявила, что ее дочь беременна: «Стану дважды бабушкой»

Екатерина Волкова отметила, что радостное событие случится к ее юбилею. Фото: Global Look Press

49-летняя Екатерина Волкова заявила, что ее внук или внучка появится на свет весной.

Екатерина Волкова решила поделиться радостной новостью. Актриса из сериала «Скорая помощь» пришла на церемонию вручения премии «Золотой орел». Там она объявила, что скоро в ее семье произойдет пополнение. Старшая дочка артистки Валерия беременна. 

У нее уже растет  сын Тимофей, которому в феврале исполнится два года. И уже в скором времени у него появится братик или сестренка. Волкова призналась, что роды должны случится весной, когда она будет отмечать 50-летний юбилей. 

«У меня ожидается прибавка в семействе к моему юбилею. Я буду дважды бабушка», — призналась Екатерина.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она дала понять, что уже знает пол будущего ребенка, но решила не рассекречивать эту информацию, пишет «МК». Также актриса рассказала, что ее младшие дети готовятся к экзаменам в школе. Сын Богдан и дочь Александра погружены с головой в учебу. Напомним, что Волкова пережила три развода. 

Читайте также