Актриса Мороз о совместной работе с Богомоловым после развода: «Не всегда просто»

Дарья Мороз решила дать интервью Светлане Бондарчук. Они поговорили по душам на разные темы. Светская львица не могла не задать вопрос про Константина Богомолова своей гостье. Она отметила, что сначала актриса с ним работала, когда они были парой.
А потом случился развод, но они продолжили сотрудничать. Лишь недавно артистка перестала работать вместе с бывшим мужем. Однако она отметила, что у них практически не возникало сложностей. Более того, режиссер стал по отношению к ней мягче.
«Мне кажется, даже когда мы уже не были вместе, было чуть легче работать, потому что к этому моменту многое было сделано вместе. Во-вторых, Костя экспрессивный человек и режиссер. Он такой темпераментный парень. Он был более деликатен по отношению ко мне, как к артистке.
До этого он гораздо жестче мог повести себя на репетиции со мной, и вообще со многими артистами, с которыми он дольше всего, он может проявляться достаточно жестко.
Классно работали, не всегда просто, как это обычно бывает. Мне кажется, это нормальная ситуация. Если есть творческий тандем, даже еси брак распадается, то продолжать работать вместе – это нормально, потому что творческий тандем в целом иногда важнее, чем личностный тандем, так как это редкая история. Мы в хороших отношениях, поэтому это совсем не сложно», – поделилась Дарья.
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Она даже назвала Богомолова главным режиссером поколения. Еще актриса отметила, что больше с ним не работает вместе. Однако они общаются, в том числе ради дочки Анны. Об этом звезда поведала в передаче «Света вокруг света».