Актриса Мороз о совместной работе с Богомоловым после развода: «Не всегда просто»

«Мне кажется, даже когда мы уже не были вместе, было чуть легче работать, потому что к этому моменту многое было сделано вместе. Во-вторых, Костя экспрессивный человек и режиссер. Он такой темпераментный парень. Он был более деликатен по отношению ко мне, как к артистке.

До этого он гораздо жестче мог повести себя на репетиции со мной, и вообще со многими артистами, с которыми он дольше всего, он может проявляться достаточно жестко.

Классно работали, не всегда просто, как это обычно бывает. Мне кажется, это нормальная ситуация. Если есть творческий тандем, даже еси брак распадается, то продолжать работать вместе – это нормально, потому что творческий тандем в целом иногда важнее, чем личностный тандем, так как это редкая история. Мы в хороших отношениях, поэтому это совсем не сложно», – поделилась Дарья.