Соседкой Блиновской по камере в СИЗО может стать женщина, обвиняемая в торговле детьми

Елена Блиновская уже несколько дней находится в СИЗО. После нарушения домашнего ареста суд изменил ей меру пресечения. В заключении она проведет три месяца. На 10 суток блогершу поместили в камеру на 20 человека на время карантина. Потом ее переведут в обычную камеру.
И 27 января стало известно, что одной из ее соседок может стать одна из фигуранток другого громкого дело. Юлия Логинова и Наталья Патока также попали в СИЗО-6 «Печатники». Их обвиняют в торговле детьми.
«Их держат в разных камерах, потому что фигурантам одного и того же дела до приговора общаться нельзя. Но Блиновская вполне может попасть к одной из них», – цитирует свой источник в правоохранительных органах KP.RU.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что долг блогерши перед налоговой, пока она ждет окончания следствия, растет. Более того, недавно адвокат Елены заявил, что она скорее всего объявит себя банкротом. Звезда не может погасить свою задолжность, которая превысила миллиард рублей.
А вот Патоке и Логиновой грозит до 10 лет лишения свободы. «за торговлю людьми» грозит до 10 лет колонии. Их считали примерными многодетными матерями. Потом выяснилось, что младших детей они забрали у своих подруг, для которых малыши были обузами. И подделав документы им удавалось выдавать детей за своих.