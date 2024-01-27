Соседкой Блиновской по камере в СИЗО может стать женщина, обвиняемая в торговле детьми

Елена Блиновская уже несколько дней находится в СИЗО. После нарушения домашнего ареста суд изменил ей меру пресечения. В заключении она проведет три месяца. На 10 суток блогершу поместили в камеру на 20 человека на время карантина. Потом ее переведут в обычную камеру.

И 27 января стало известно, что одной из ее соседок может стать одна из фигуранток другого громкого дело. Юлия Логинова и Наталья Патока также попали в СИЗО-6 «Печатники». Их обвиняют в торговле детьми.