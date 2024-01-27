Телеведущий Шепелев показал сыновей и дочь жены за праздничным столом в свой день рождения

Дмитрий Шепелев 25 января отметил свой день рождения. Но только на следующий день он рассказал, как провел время. Телеведущий признался, что самым приятным было праздничное застолье, которое он провел в кругу близких. Он даже выложил редкие семейные кадры.
Именинник подловил сына Платона, которого родила певица Жанна Фриске. Мальчик наслаждался кусочком именинного торта. Рядом с ним был брат Тихон, которого родила жена телеведущего Екатерина Тулупова. Не отставала от них и падчерица звезды Лада.
Платон Шепелев ладит с братом и свободной сестрой. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева
«Я провел день, о котором можно только мечтать: кино, спа и классный рестик. Но особенно спешил вечером домой, чтобы задуть свечи вместе с детьми – и то как я был счастлив в этот момент – мое главное воспоминание от прошедшего праздника. 41», – написал Дмитрий.
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Все в этот вечер насладились тортом, даже Тулупова. Она облизала пальчики после десерта. Напомним, что старшего наследника Шепелев много лет скрывал от общественности. Теперь он не только показывает его лицо, но и хвастается достижениями 10-летнего сына.
Дмитрий Шепелев с детьми и женой. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева