Телеведущий Шепелев показал сыновей и дочь жены за праздничным столом в свой день рождения

Дмитрий Шепелев 25 января отметил свой день рождения. Но только на следующий день он рассказал, как провел время. Телеведущий признался, что самым приятным было праздничное застолье, которое он провел в кругу близких. Он даже выложил редкие семейные кадры.

Именинник подловил сына Платона, которого родила певица Жанна Фриске. Мальчик наслаждался кусочком именинного торта. Рядом с ним был брат Тихон, которого родила жена телеведущего Екатерина Тулупова. Не отставала от них и падчерица звезды Лада.