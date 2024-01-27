Алексей Ягудин рассказал, как стал жертвой мошенника в США: «Потерял огромнейшую сумму!»

Алексей Ягудин регулярно участвует в ледовых шоу. Он не скрывает, что хорошо зарабатывает. Однако фигурист из-за доверчивости в свое время лишился целого состояния. Он вспомнил, как ездил в США и захотел улучшить свое финансовое положение.

Но спортсмен связался с плохим человеком. В итоге он думал, что купил несколько домов в США, но потом выяснилось, что отдал деньги аферисту. После этого случая олимпийский чемпионы предпочитает во всем советоваться с женой Татьяной Тотьмяниной.