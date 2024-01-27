Алексей Ягудин рассказал, как стал жертвой мошенника в США: «Потерял огромнейшую сумму!»

Алексей Ягудин регулярно участвует в ледовых шоу. Он не скрывает, что хорошо зарабатывает. Однако фигурист из-за доверчивости в свое время лишился целого состояния. Он вспомнил, как ездил в США и захотел улучшить свое финансовое положение.
Но спортсмен связался с плохим человеком. В итоге он думал, что купил несколько домов в США, но потом выяснилось, что отдал деньги аферисту. После этого случая олимпийский чемпионы предпочитает во всем советоваться с женой Татьяной Тотьмяниной.
«Я потерял огромнейшую сумму! Занимался недвижимостью в Америке: покупал землю, закладывал ее, получал под это кредит, строил дома. Более 20 домов были построены, но 2008 год... Но оказалось, что я работал с аферистом. Выяснилось, что практически ни одного дома на меня записано не было», — вспомнил Ягудин в беседе для YouTube-канала TerraTalk.
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Мошенника звали Майклом Голдиным. Он смог украсть у фигуриста более миллиона долларов. Позже Алексей снова едва не ввязался в сомнительную сделку, но уже в Москве. Тогда ему предложили купить землю рекреационного рядом с Химками. Но Тотьмянина сразу заподозрила неладное. В итоге этот продавец спустя месяц сел в тюрьму, так как земля, которую он пытался продать, ему не принадлежала.