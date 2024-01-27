Кристина Асмус призналась, что съехала от Гарика Харламова: «Переехала не в квартиру, а в дом»

Кристина Асмус в 2020 году развелась с Гариком Харламовым, но потом выяснилось, что они продолжали жить под одной крышей, но на разных этажах. Юморист заверял, что экс-жена не хочет покидать его особняк на Рублевке и живет за его счет.
Актриса в свою очередь говорила, что оплачивает коммуналку и другие расходы. Из-за того у нее также были конфликты с экс-свекровью. В итоге она все же съехала от бывшего супруга. Об этом она рассказала своим поклонникам, поставив точку в ссоре с Харламовым.
«Вообще-то я переехала не в квартиру, а в дом. Уже полгода назад. Живется мне там хорошо», — рассказала Кристина, пишет Woman.ru.
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К слову, она уже не первый год строит отношения с Романом Евдокимовым. Они вместе играют в театре. А не так давно Асмус отпраздновала день рождения дочки Анастасии. Вечеринку она устроила вместе с Харламовым, забыв про все обиды ради ребенка.