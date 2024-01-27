Кристина Асмус призналась, что съехала от Гарика Харламова: «Переехала не в квартиру, а в дом»

Кристина Асмус в 2020 году развелась с Гариком Харламовым, но потом выяснилось, что они продолжали жить под одной крышей, но на разных этажах. Юморист заверял, что экс-жена не хочет покидать его особняк на Рублевке и живет за его счет.

Актриса в свою очередь говорила, что оплачивает коммуналку и другие расходы. Из-за того у нее также были конфликты с экс-свекровью. В итоге она все же съехала от бывшего супруга. Об этом она рассказала своим поклонникам, поставив точку в ссоре с Харламовым.