Основатель группы «Мираж» Литягин о вечеринке Ивлеевой: «Последние жалкие попытки подстегнуть увядающий интерес к себе»

Недавно Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие артисты лишились заработка. Им объявили бойкот на телевидении. Также у многих отменились ближайшие концерты. Примечательно основатель группы «Мираж» Андрей Литягин считает, что организаторы мероприятия изначально хотели привлечь внимание, поэтому вечеринка и была такой провокационной.
Он добавил, что артистам «перекрыли кислород» временно. Продюсер считает такие меры недостаточными, если нужно «очистить культуру от этой самодеятельности».
«Это все, на мой взгляд, плутовство, им все равно на общественное мнение. Многие уже прекрасно съездили и выступили в Дубае по несколько раз. А Дубай — это место сбора релокантов.
Так что ничего наши звезды в деньгах не потеряли, им еще сверху накинули. Но, на мой взгляд, это последние жалкие попытки подстегнуть увядающий интерес к себе», – высказался Литягин, пишет «МК».
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Он также добавил, что Ивлеева воспользовалась старой идеей для привлечения внимания. По мнению продюсера, всему виной то, что некоторых людей нет таланта, поэтому они предпочитают раздеваться. По словам Литягина, все случилось от скуки и отсутствия творчества, которое можно назвать настоящим. Он отметил, что самой хитрой в этой ситуации оказалась Ксения Собчак, которая была в платье на вечеринке.