Основатель группы «Мираж» Литягин о вечеринке Ивлеевой: «Последние жалкие попытки подстегнуть увядающий интерес к себе»

Недавно Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие артисты лишились заработка. Им объявили бойкот на телевидении. Также у многих отменились ближайшие концерты. Примечательно основатель группы «Мираж» Андрей Литягин считает, что организаторы мероприятия изначально хотели привлечь внимание, поэтому вечеринка и была такой провокационной.

Он добавил, что артистам «перекрыли кислород» временно. Продюсер считает такие меры недостаточными, если нужно «очистить культуру от этой самодеятельности».