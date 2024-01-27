Пенсионный счет мамы Елены Блиновской арестовали из-за долга блогера перед налоговой

Елена Блиновская находится под арестом из-за крупного долга перед налоговой. Недавно ее отправили в СИЗО на три месяца за нарушение домашнего ареста. Тем времени адвокаты блогерши отмечают, что она и ее семья готовятся признать себя банкротами, так как не смогут выплатить долг.
А 27 января стало известно, что суд арестовал пенсионный счет матери «королевы марафонов» Елены Блиновской Нины Останиной. Причиной для такого решения стал долг ее дочери, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что мама Блиновской получала пенсию в размере 13 тысяч рублей, но не снимала ее, так как жила за счет денег, которые муж зарабатывал с помощью бизнеса. У нее образовались накопления в размере 168 тысяч рублей, но суд оценил их как заработные преступным путем деньги.
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Добавим, что ранее был наложен арест на квартиру знаменитости, где прописаны четверо детей ее родного брата и его экс-супруги. Напомним, что сумма долга Елены продолжает расти, так как капают пенни. Он уже составляет 1,4 миллиарда рублей.