Участников группы «Би-2»* этапируют с Пхукета для последующей депортации

25 января появилась информация, что в Таиланде сразу после концерта задержали солистов рок-группы «Би-2». Выяснилось, что у них не было рабочей визы, а значит они нарушили закон. У музыкантов Александра Умана, Егора Бортника* и других участников коллектива не было разрешения на концерт, который прошел на Пхукете.
А теперь стало известно, что участников группы «Би-2» этапируют в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на генконсула РФ в Пхукете.
Отмечается, что согласно законам Таиланда депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта. Из рок-группы пятеро человек имеют российские паспорта, у еще двоих человек паспорта Израиля и Австралии, речь идет про Александра Умана и Егора Бортника*.
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Добавим, что ранее также стали ловить российских артистов, которые без разрешения выступают на Бали. А накануне туда не пустили Максима Галкина*. Хоть у юмориста и была рабочая виза, его развернули на паспортном контроле.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.