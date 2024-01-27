Участников группы «Би-2»* этапируют с Пхукета для последующей депортации

25 января появилась информация, что в Таиланде сразу после концерта задержали солистов рок-группы «Би-2». Выяснилось, что у них не было рабочей визы, а значит они нарушили закон. У музыкантов Александра Умана, Егора Бортника* и других участников коллектива не было разрешения на концерт, который прошел на Пхукете.

А теперь стало известно, что участников группы «Би-2» этапируют в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на генконсула РФ в Пхукете.