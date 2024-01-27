Максим Галкин* признался, что ему отказали во въезде на Бали на паспортном контроле: «Речь не идет ни о каких черных списках»

26 января появилась информация, что Максим Галкин* отправился на Бали, где должен был дать концерты. Однако он так и не попал на курорт так как якобы против этого были власти Индонезии. На следующий день сам юморист прокомментировал этот инцидент.

Он подтвердил, что его развернули на границе. По словам артиста, ему отказали во въезде на паспортном контроле. Однако он опроверг слухи, что к нему были враждебно настроены. Муж Аллы Пугачевой заверил, что его въезду препятствовали злопыхатели с его родины.