Максим Галкин* признался, что ему отказали во въезде на Бали на паспортном контроле: «Речь не идет ни о каких черных списках»

26 января появилась информация, что Максим Галкин* отправился на Бали, где должен был дать концерты. Однако он так и не попал на курорт так как якобы против этого были власти Индонезии. На следующий день сам юморист прокомментировал этот инцидент.
Он подтвердил, что его развернули на границе. По словам артиста, ему отказали во въезде на паспортном контроле. Однако он опроверг слухи, что к нему были враждебно настроены. Муж Аллы Пугачевой заверил, что его въезду препятствовали злопыхатели с его родины.
По словам Максима*, у него была одобренная рабочая виза и все документы, позволяющие дать концерт.
«Речь не идет ни о каких черных списках. А то понаписали уже. Никакой неприязни ко мне тоже. Офицеры пограничной службы были очень вежливы. Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена», – признался он.
Юморист добавил, что в Таиланде ему также не дали выступить люди, которые, с его слов, надавили на организаторов концертов. Он уверен, что тоже самое случилось в Казахстане, где ему не удалось дать концерты. Галкин* добавил, что за выступление в Дубае были оштрафованы организаторы концертов, а не он. Артист уточнил, что это произошло год назад.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.