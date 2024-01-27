Бывший бойфренд Ольги Бузовой признался, что счастлив с новой пассией

Блогер и шоумен Давид Манукян, наиболее известный как Дава, этой зимой вновь спровоцировал слухи о романе с Мари Краймбрери. Парочка отдыхала на Маврикии и делилась в Сети снимками с похожих локаций. Дава уже вернулся в Москву и побывал на церемонии вручения премии «Золотой орел», где его и расспросили про отношения с певицей.

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Манукян честно признался, что несвободен. Он считает себя счастливым в отношениях человеком, только имени избранницы называть не стал. Однако отметил, что это - человек из той же сферы шоу-бизнеса, что и он сам.

«Давайте честно. Человек из профессии, которой занимаюсь я, лучше меня поймет. Но случаи разные бывают», - отметил Дава.

Блогер стал скрывать свою личную жизнь после разрыва с Ольгой Бузовой весной 2021 года. А с Краймбрери его поймали папарацци летом 2022-го.

По материалам сайта Voice