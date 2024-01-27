Иван Абрамов признался, что стал отцом вопреки трудностям: «У меня был диагноз, близкий к бесплодию»

Известный комик Иван Абрамов часто в своих выступлениях раскрывает слушателям подробности о себе и своей семье. В новой стендап-программе «Мои девочки», которую юморист опубликовал на YouTube-канале, он поведал о трудностях на пути к отцовству.

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Оказалось, что шоумен имел проблемы с мужским здоровьем и, как подчеркнул, его дочки «ему очень тяжело достались».

«У меня была всю жизнь мечта стать отцом именно девочек. И при этом был диагноз, несовместимый с тем, чтобы стать отцом – был диагноз, близкий к бесплодию: именовался «очень неактивные сперматозоиды», - откровенно поведал Абрамов.

Мириться с природой Абрамов не захотел и начал долгий путь лечения. В течение двух лет шоумен, как он выразился, «прошел через ад». К счастью, процедуры помогли, и в 2014 году у них с женой родилась первая дочка, а через четыре года – вторая.