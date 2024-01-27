Изгнанный из Эмиратов Алишер Моргенштерн* рассказал, что переезжает в США

Рэпер Моргенштерн* рассказал о своих дальнейших планах на фоне запрета въезда в Дубай. Артисту не удастся вернуться в ОАЭ, поскольку теперь он в блэк-листе этой страны. сам шоумен отдыхал в Таиланде и собирался вернуться «домой», как он называет Эмираты. Но уже в аэропорту узнал, что камбэк не удастся.

Теперь Моргенштерн* собирается ехать в США. Он признался, что стал бомжом после отказа во въезде в Эмираты, ведь последние два года он там жил, работал и даже купил недвижимость. Сейчас скандальный иноагент хочет узнать причину своей блокировки и понять, как дальше жить.

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Свои проблемы рэпер связывает с интервью Ксении Собчак. Он беседовал с журналисткой для ее YouTube-канала и теперь винит ее в злоключениях, свалившихся на его голову.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента