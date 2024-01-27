Моргенштерн* пожаловался, что ему запретили въезд в Дубай

Рэпер Алишер Моргенштерн* пожаловался, что власти ОАЭ запретили ему въезд в страну. Шоумен записал видео и разместил в своих соцсетях, в нем он рассказал, что лишился «дома». Последние два года артист, мол, спокойно жил, вел бизнес, инвестировал в недвижимость и исправно приносил доход в казну страны. И теперь потрясен и расстроен.

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В том, что в ОАЭ он теперь невъездной, Моргенштерн* узнал на стойке регистрации на рейс в Таиланде. Артист пожаловался, что официальные причины, по которым оказался в стоп-листе, ему до сих пор неизвестны. И сделал обращение к властям Эмиратов, в котором заявил, что законов страны он не нарушал никогда, всегда с большим уважением относился в культуре. И политических заявлений со сцены не делал.

«Для меня до сих пор остается большой загадкой, почему мне закрыт въезд», - признался шоумен.

Сам рэпер предположил, что оказия с ним случилась из-за интервью Ксении Собчак, которое он дал осенью прошлого года, и которое успело прогреметь на обе страны. Рэпер назвал себя бомжом, поскольку, как уверяет, считал Дубай своим домом и теперь вот, дескать, лишился его.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента