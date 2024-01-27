Прилетевшего на Бали Максима Галкина* депортировали с острова прямо в аэропорту

У шоумена Максима Галкина* год явно не задался - началась черная полоса. Не успел он отойти от провала в Дубае, когда после концерта был оштрафован почти на 2,5 млн рублей, как снова пострадал. Теперь в другой стране.

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Муж Пугачевой прилетел на Бали, намереваясь дать концерт на острове. Но прямо в аэропорту Денпасар шоумена развернули, депортировав из страны, сообщает KP.RU. Оказалось, что в Индонезии паспорт артиста якобы в черном списке, и ему там не рады. Причин не объяснили, а просто выдворили с территории страны туда, откуда прилетел – в Вену.

К слову, в Таиланде в начале года у Галкина* тоже не задалось. Его концерт отменили в королевстве, поскольку здесь запрещены политические высказывания со сцены.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента