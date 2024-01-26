Сергей Безруков удостоен «Золотого орла» за лучшую мужскую роль, а Анна Михалкова — за лучшую женскую

Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

В Москве прошла церемония вручения кинопремии «Золотой орел».

Стали известны имена артистов - обладателей престижной премии «Золотой орел», церемония вручения которой прошла в Москве, в эту пятницу, 26 января.

Известный актер Сергей Безруков получил «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за работу в сериале «Бизон: Дело манекенщицы».

Приза за лучшую женскую роль удостоена актриса Анна Михалкова  за работу в сериале «Чувства Анны».

Анна Михалкова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Статуэтку «Золотого орла» за лучшую женскую роль второго плана получила актриса Александра Ребенок. Так была отмечена работа артистки в фильме «1993».

По словам Александры Ребенок, эта награда первая такая весомая в ее карьере.

«Сниматься было очень интересно, поскольку роль - на сопротивление», - отметила Александра Ребенок.

Александра Ребенок. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победу одержал Евгений Ткачук, отмечена его работа в фильме «Праведник». Приз за режиссуру получил режиссер картины Сергей Урсуляк.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Режиссер Сергей Урсуляк. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Сергей Безруков со статуэткой «Золотого орла». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogranna.pro

Читайте также