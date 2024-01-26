Сергей Безруков удостоен «Золотого орла» за лучшую мужскую роль, а Анна Михалкова — за лучшую женскую

Стали известны имена артистов - обладателей престижной премии «Золотой орел», церемония вручения которой прошла в Москве, в эту пятницу, 26 января.

Известный актер Сергей Безруков получил «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за работу в сериале «Бизон: Дело манекенщицы».

Приза за лучшую женскую роль удостоена актриса Анна Михалкова за работу в сериале «Чувства Анны».