Сергей Безруков удостоен «Золотого орла» за лучшую мужскую роль, а Анна Михалкова — за лучшую женскую

Стали известны имена артистов - обладателей престижной премии «Золотой орел», церемония вручения которой прошла в Москве, в эту пятницу, 26 января.
Известный актер Сергей Безруков получил «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за работу в сериале «Бизон: Дело манекенщицы».
Приза за лучшую женскую роль удостоена актриса Анна Михалкова за работу в сериале «Чувства Анны».
Анна Михалкова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Статуэтку «Золотого орла» за лучшую женскую роль второго плана получила актриса Александра Ребенок. Так была отмечена работа артистки в фильме «1993».
По словам Александры Ребенок, эта награда первая такая весомая в ее карьере.
«Сниматься было очень интересно, поскольку роль - на сопротивление», - отметила Александра Ребенок.
Александра Ребенок. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победу одержал Евгений Ткачук, отмечена его работа в фильме «Праведник». Приз за режиссуру получил режиссер картины Сергей Урсуляк.
Режиссер Сергей Урсуляк. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Сергей Безруков со статуэткой «Золотого орла». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogranna.pro