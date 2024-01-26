Юлия Пересильд получила «Золотого орла», как первая актриса-космонавт в мире

В эту пятницу, 26 января, в Москве состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», получила статуэтку в номинации «Первая актриса-космонавт».
Юлия Пересильд призналась, что ей очень приятно, а также отметила, что это признание не только ее, но и работы над фильмом всей творческой группы.
«Это приятно, потому что это честно. Фильм «Вызов» сам по себе – событие гигантского масштаба, мирового уровня. В этот момент оценивается не только моя роль», - отметила Юлия Пересильд.
Юлия Пересильд со статуэткой «Золотого орла». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Спецприз кинопремии «Золотой орел» - «За вклад в российский кинематограф» - получил 85-летний кинооператор Анатолий Мукасей.
Анатолий Мукасей. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro