Юлия Пересильд получила «Золотого орла», как первая актриса-космонавт в мире

В эту пятницу, 26 января, в Москве состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в фильме «Вызов», получила статуэтку в номинации «Первая актриса-космонавт».

Юлия Пересильд призналась, что ей очень приятно, а также отметила, что это признание не только ее, но и работы над фильмом всей творческой группы.