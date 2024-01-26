Тигран Салибеков сообщил о победе в суде над Юлией Салибековой: «Очередная клевета на меня была доказана»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков продолжает публично выяснять отношения с бывшей женой и мамой его троих сыновей Юлией Салибековой.

На этот раз он решил доложить общественности о том, что суд отклонил иск Юлии Салибековой к нему.

«Очередная клевета на меня была доказана, очередное отказное в копилку правонарушительницы!» - радостно поделился Тигран Салибеков в микроблоге.

Речь идет о скандале, который разразился в детском саду, куда Тигран приходил, чтобы увидеть сына Баграта. В этот момент там же оказалась Юлия Салибекова. Она накинулась на бывшего мужа. А потом обратилась в суд. Но очевидица их жуткой ссоры, завидующая детским садом дала показания в пользу Тиграна. И суд иск Юлии Салибековой к бывшему супругу отклонил.

Напомним, Тигран Салибеков в конце прошлого года женился. Он и его жена Вика Лысковец готовятся стать родителями, пара ждет мальчика.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».