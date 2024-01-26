Александр Олешко о звездных мигрантах: «Нужно «подсвечивать» тех, кто остался»

Актер и телеведущий Александр Олешко сформулировал свое отношение к знаменитостям, которые предпочли не жить в Россию. Шоумен дал понять, что, по его мнению, звездным мигрантам сейчас уделяется слишком большое внимание.
О них часто пишут и говорят, рассказывают о том, как те устроились в других странах. Олешко считает такой подход не совсем верным.
«Не надо уделять им внимание, а нужно «подсвечивать» тех, кто остался», - сказал Александр Олешко.
Своим мнением по поводу звездных мигрантов Александр Олешко поделился перед началом церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», которая проходит в эту пятницу, 26 января, в Москве.
Кстати, на церемонии Александр Олешко появился в компании юного вокалиста и актера, Мирона Проворова. Мальчик был участником одного из сезонов шоу Первого канала «Голос. Дети» и сыграл юного Трубадура в фильме «Бременские музыканты», который вышел на экраны первого января 2024 года.
Александр Олешко с юным вокалистом и актером Мироном Проворовым. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro