Александр Олешко о звездных мигрантах: «Нужно «подсвечивать» тех, кто остался»

Актер и телеведущий Александр Олешко сформулировал свое отношение к знаменитостям, которые предпочли не жить в Россию. Шоумен дал понять, что, по его мнению, звездным мигрантам сейчас уделяется слишком большое внимание.

О них часто пишут и говорят, рассказывают о том, как те устроились в других странах. Олешко считает такой подход не совсем верным.

«Не надо уделять им внимание, а нужно «подсвечивать» тех, кто остался», - сказал Александр Олешко.

Своим мнением по поводу звездных мигрантов Александр Олешко поделился перед началом церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», которая проходит в эту пятницу, 26 января, в Москве.

Кстати, на церемонии Александр Олешко появился в компании юного вокалиста и актера, Мирона Проворова. Мальчик был участником одного из сезонов шоу Первого канала «Голос. Дети» и сыграл юного Трубадура в фильме «Бременские музыканты», который вышел на экраны первого января 2024 года.

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