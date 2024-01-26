Максим Виторган о новом фильме «Мастер и Маргарита»: «Когда-то я был утвержден на одну из ролей»

Двадцать пятого января на экраны страны вышел новый фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Заглавные роли в нем сыграли Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Актер Максим Виторган в своем микроблоге поделился своим мнением о новой работе режиссера Михаила Локшина, уточнив, что тоже должен был появиться в картине.

«Когда-то я был утвержден в этот фильм на одну из ролей. До тех пор пока мне не позвонил режиссер и не сказал: «Я не понимаю, что происходит, но мне не разрешают тебя снимать!» - написал Максим Виторган.

Он дал восторженную оценку работе своих коллег. Максим Виторган уточнил, что фильм, по его мнению, небезгрешен, но назвал прекрасными Снигирь и Цыганова.

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